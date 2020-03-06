美股續挫千點市場恐懼 美指期暴殺近700點 18:482020/03/06 中時電子報 呂承哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美指期6日盤中大跌近700點。(圖/美聯社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情持續衝擊金融市場，美股周四下挫969點、以26,121.28點作收，顯示投資人不安情緒仍未消退，美國10年期公債殖利率更是創下歷史新低，美指期6日盤中一度下挫近700點。 截至台北時間6日晚間6點40分，道瓊指數期貨下跌669點或2.57%、暫收25391點；標普 500 期貨下跌85.38點或2.83%、暫收2930.12點；那斯達克100期貨下跌253.63點或-2.93%、暫收8395.12點。 (中時電子報) #期貨 #股市 #美指期 #下跌 #下挫 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資投信買超股 聚焦 04:102020/03/02 證券．權證 表現仍亮眼！陸股早盤小漲 港股勁揚逾百點 09:462020/03/02 財經 蘋概股淪重災區！ 台積電股價創今年新低 09:572020/03/02 財經 《熱門族群》漲價題材待觀察，被動元件股逆勢下挫 11:592020/03/04 財經 桑德斯若敗遠勝降息刺激！ 美指期大漲逾550點 18:282020/03/04 財經 《期貨》期交所調整美國道瓊、標普500期貨等保證金 17:052020/03/05 財經 暴漲暴跌恐成常態？ 美指期重挫500點 19:102020/03/05 財經 期交所保證金調整 22:152020/03/05 財經 激烈震盪投資人好恐懼！ 美股開盤重挫701點 22:312020/03/05 財經 俄羅斯是否大幅減產未定 油價跌至3年低點 07:102020/03/06 國際 財經熱門新聞 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 全聯3／7開賣防疫酒精 600ml大罐裝 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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