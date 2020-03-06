新冠肺炎疫情持續衝擊金融市場，美股周四下挫969點、以26,121.28點作收，顯示投資人不安情緒仍未消退，美國10年期公債殖利率更是創下歷史新低，美指期6日盤中一度下挫近700點。

截至台北時間6日晚間6點40分，道瓊指數期貨下跌669點或2.57%、暫收25391點；標普 500 期貨下跌85.38點或2.83%、暫收2930.12點；那斯達克100期貨下跌253.63點或-2.93%、暫收8395.12點。

(中時電子報)