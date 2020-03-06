（為慶祝38婦女節，Global Mall祭出服飾優惠價。圖／業者提供）

因應38婦女節，Global Mall新左營車站搶攻美麗商機，即使戴著口罩也要好好寵愛自己，包含春天感的服飾配件、眼妝、生活小物到超夢幻甜點，優惠7折起。此外，更祭出三大會員回饋，「點數大放送」、「點數放大抵」及「天天刷GMpay點數4倍送」，讓女性消費者好好犒賞自己之餘，還可以享優惠。

儘管戴上口罩，還是可以展現春季時尚感，康是美「KISSM花漾美姬瞬翹防水眼睫組」即日起至3/11，原價700元，優惠價539元，以及「凱婷同調六色眼彩盤系列」原價540元，優惠價459元，展現柔媚眼神的魅力。而強調舒適感的MO-BO，即日起至3/11，秋冬服飾換季折扣，2件5折；還有0918、Clear Impression系列，明亮浪漫系服飾，限量優惠價1折起，輕鬆打造有型上班族穿搭。

疫情持續延燒，容易心慌慌，療癒系商品可以撫慰緊張情緒，像是金石堂貓界巨星「黃阿瑪系列週邊商品」絨毛伸縮票卡零錢包、柔軟方型抱枕，貼心小物溫暖煩悶的心，推薦價390元起；還有BTU「Hello kitty 後背包及側背包兩件組」，不管是春天出遊，或者是散步逛街，繽紛又時尚，即日起至3/20，原價2,580元，優惠價1,880元，持iMall會員獨享價1,680元。

不能出國賞櫻，不妨來個粉嫩的甜點及夢幻杯，星巴克「櫻花莓果千層薄餅」，粉嫩的層層蛋皮，融合草莓及蔓越莓內餡及濃濃的奶香，推薦價100元，以及同為星巴克的「粉櫻花海隨身瓶」瓶身以美麗的櫻花花瓣作點綴，感受到春天濃濃的氣息，推薦價1,400元；此外，還有榮獲府城十大伴手禮「玉井之門」果乾，自然風味製成，完整呈現水果原味，有芒果、芭樂、楊桃等多種口味，即日起至3/31，推薦價160元起，買10包送1包，酸甜滋味一吃就停不下來，最適合成為居家零食良伴。

(工商 )