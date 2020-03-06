近期受到新冠肺炎影響，許多活動接連取消，動力火車多了時間當「宅男」，工作人員也設計互動遊戲，拍攝一系列「動力in the house」在家玩遊戲的影片，不過就在第一個遊戲「你畫我猜」，默契好的兩人竟然在1分鐘內只答對1題，讓全場工作人員傻眼，兩人也不敢相信，還要求延長遊戲時間、處罰條件加碼，沒想到再加碼1分鐘依舊輸，哥倆好也接受處罰。

除了「你畫我猜」、「大牌心臟病」和「聽旋律猜歌」遊戲外，兩人也玩時下年輕人最愛玩的switch，經過工作人員解說，兩人似乎有聽沒懂，不過過程玩得很開心、律動感十足，不想輸的尤秋興在這環節中表現出色，獲封「遊戲王」的稱號。看似模模糊糊玩遊戲的顏志琳則在遊戲結束後，脫口而出：「這機器很貴嗎？好像可以買一台喔！在家玩不錯！」而輸的一方需接受彈額頭懲罰，也是兩人彈額頭初體驗，還彈到差點變臉，只好求饒希望這一切快點結束。

兩人近期有空會相約揮桿打球，也相約一起攀登合歡山，笑說趁這段時間多多運動，儲備體力跟多練肺活量，進錄音室配唱應該會有更好的效果，兩人也特別呼籲大家一起共體時艱做好自身防疫，勤洗手外，多運動提高身體免疫力。「動力in the house」在家玩系列影片已於動力火車官方臉書專頁上線，每周一則為期一個月，號召大家跟著動起來。

受疫情影響，動力火車近日在家當「宅男」玩switch。（華研國際提供）

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動力火車玩遊戲懲罰彈額頭，有人彈到差點生氣。（華研國際提供）

動力火車一項默契好，沒想到玩遊戲卻只答對一題。（華研國際提供）

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