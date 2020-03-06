藝人劉真近日因心臟手術過程心臟驟停，裝置葉克膜急救，2週後拆除改裝心室輔助器，但又傳出因自發性腦出血緊急動開顱手術，術後發現仍有腦部血管栓塞、出血的情況。對此，心臟內科醫師洪惠風坦言，如果腦溢血病患神智無法回來，做移植心臟手術後變植物人，會浪費一顆心臟，也造成家屬和社會負擔。

新光醫院心臟內科醫師洪惠風上節目《新聞挖挖哇》表示，病患如果腦溢血，很難說意識還能否清醒，因此醫院進行移植心臟手術的機會就降低，他解釋，在無意識情況下進行心臟移植手術，但如果因腦溢血變植物人就會浪費一顆心臟，也增加家屬負擔，若移植成功，延長病患30年生命，最後躺在病床30年，要大量花費醫療費用、家屬心力等等，都會造成負擔。

醫師洪惠風認為，病患一但出現腦溢血，換心的機率就變很低。 （圖／翻攝自YouTube）

醫師洪惠風認為，病患一但出現腦溢血，換心的機率就變很低。 （圖／翻攝自YouTube）

而先前傳出劉真已做4、5次開顱手術，洪惠風直言「那就更糟糕了」，他認為情況除非很糟糕，否則開顱手術不會動這麼多次，而這還牽涉到，劉真目前使用心室輔助器，容易有血栓的問題，勢必要用抗凝血劑，但抑制了血栓，卻會增加出血的機會，因此抗凝血劑有好有壞，但只要裝心室輔助器就勢必要用抗凝血劑。

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(中時電子報)