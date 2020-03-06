有鳳來儀！故宮國寶遊彰化第三波壓軸登場，彰化縣立美術館展出玉髓三連章、玉鳳柄洗，故宮器物處策展人蔡慶良為彰化縣長王惠美介紹這次展出文物。（吳敏菁攝）

故宮國寶遊彰化第三波壓軸登場，彰化縣立美術館展出玉髓三連章、玉鳳柄洗文房清玩。（吳敏菁攝）

有鳳來儀！故宮國寶遊彰化第三波壓軸登場，彰化縣立美術館展出玉髓三連章、玉鳳柄洗文房清玩，玉鳳柄洗上的鳳凰的雕刻和許多廟宇建築上的鳳凰輝映，如鹿港天后宮，兩件精美雕琢都呼應了彰化豐厚的工藝與建築藝術的底蘊。

故宮器物處策展人蔡慶良博士表示，這次展出都是人氣國寶，希望能彰化的建築與人文相結合。黃玉髓三連章是由質地堅硬的黃玉髓製成的三方章，其一形橢圓，另二件為方形，整體看似樸實，實則深富巧藝，玉髓質地比玉料更堅硬，要分離出規整勻稱的三方印以及環環相扣的繫鍊，需要非常精湛的技巧。

玉鳳柄洗將象徵祥瑞鳳凰設計在玉洗中，回首鳳凰翅膀環抱著玉洗，一側以一隻口啣器壁、爪攀器緣、雙翅開展環抱器身的鳳鳥為把，鉤喙弧度流暢、鳳眼有神、絨羽、體羽、翼羽、尾羽，形態各有不同，一直延續至底心。自古以來，有以動物為器皿把的設計，多數是頭部向外，做背負狀，這件玉洗的鳳鳥卻是張翅環抱器身，生動細緻，2014年獲文化部指定為重要古物。

除了可近距離欣賞兩件故宮珍品之外，在美術館三、五樓展出故宮新媒體藝術展，透過擴增實境（ＡＲ）科技，引領身入其境地遨遊趙孟頫《鵲華秋色圖》古畫和懷素《自敘帖》狂草書法等，宛如是場超越古今、穿梭時空的奇幻美學之旅，讓人震撼又感動。

(中時 )