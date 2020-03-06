荷蘭國家衛生機構今天表示，一名高齡86歲的新冠肺炎確診患者今天病逝，成為該國首位因此病死亡的案例。

國家衛生機構指出，這名男子是在鹿特丹的醫院亡故。荷蘭自2月27日通報首例新冠肺炎病例後，迄今已經有82起確診案例。

(中時 )