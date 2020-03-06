新莊區昌隆國小校長何元亨與校內學童共同創作國內第一本器官捐贈主題兒童小說，6日舉辦簽書會。（吳亮賢攝）

孩子們分享創作心得。（吳亮賢攝）

校長何元亨與學童一同分享創作理念。（吳亮賢攝）

新北市新莊區昌隆國小校長何元亨創作國內第一本器官捐贈主題兒童小說《英雄英雄我愛你》，請來校內學童繪畫插圖，以兒童視角出發，畫出人物形象，畫風浪漫、溫馨，何元亨表示，故事靈感來自社會新聞中的案例，並融合時事改編，以簡單、生動的文字，帶領小朋友理解器官捐贈的議題，傳遞大愛的理念。

今日上午，何元亨、美術教師蔡秀佳及10位繪製插畫的學童，齊聚在校長室分享創作心得，何元亨也一一為孩子簽書、寫上祝福話語，氣氛溫馨，孩子們對於難得跟校長同桌聊天，也顯得相當興奮。

何元亨指出，創作靈感來自社會上發生的實際案例，並融合時事議題，以虛實交構的方式，敘述10位英雄在過世後捐出自己的器官，使大愛能夠延續，故事情節生動、活潑，也富有人情味及趣味，深入淺出地令孩子們理解器官捐贈議題。

對於10位學童的創作，何元亨也大讚，十分有創意，他更感謝這些孩子們，因為這些插畫，讓書本更有生命力，也令更多人了解「生命的意義，不在於生命存續的長短，而在於所創造的生命價值與綻放的生命光輝。」

曾榮獲教育部閱讀磐石推手的蔡秀佳，為指導小朋友創作的幕後功臣，她表示，繪畫的初稿皆是小朋友自由發想，老師扮演的角色，則是幫助他們以具象圖示表達抽象理念，與小說更加緊密的結合。

蔡秀佳說，繪畫過程中，雖會遇到困難，但也看到孩子無限的創意跟潛力，最終完成一幅幅精彩的創作，並透過作者的文字、孩子的插畫，讓動人故事鮮明的長存讀者心中。

(中時 )