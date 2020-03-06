新冠肺炎疫情蔓延，造成口罩搶購潮，台灣有26家工具機廠聯合組成國家隊，卯足全力生產口罩，力拚口罩日產量達1000萬片，而其中參與的「高明精機」，總經理張仕育正是伊林娛樂名模殷琦的老公。6日殷琦也在臉書公開現場畫面，並表示「全工廠內有著是我親眼所見最認真的男人們。」

（圖／翻攝殷琦臉書）

殷琦6日到了老公的工作現場，並拍下許多照片PO上臉書，貼文寫道「認真的男人最帥氣，沉重的背影最有型。」殷琦也透露，她所見到的官員和想像中坐在辦公室的長官不同，看著他們跟著工程師忙進忙出，還幫忙找零件，讓她很是驚訝，「有時看著他們沉重的背影，我知道遇到瓶頸了，正認真思考對策，面對挑戰！看著他們全心全意的，在緊張著全民的需求，全民的安全防疫！內心真的感到無比感動。」

（圖／翻攝殷琦臉書）

殷琦表示，因空間都被機器佔據，工程師工作和吃飯都只能席地而坐，「但沒有聽到任何怨言，每個人都是開心的，開心的為所有台灣人民付出，我真的覺得他們每個人看起來都在閃閃發亮」；最後她也感動表示「謝謝你們為台灣付出的一切！」

（圖／翻攝爆廢公社）

除了工具機廠是「口罩國家隊」的一員，國防部也派遣了上千名國防志工支援口罩生產，其中一位國防志工在臉書《爆廢公社》PO文表示，來口罩工廠幫忙包裝與搬貨，雖然腰酸背痛，但心中卻滿是感恩與榮譽。網友們看完也紛紛留言感謝，「感謝你們這些無名英雄」、「因為有您們的付出，才讓台灣目前防疫這麼好」、「最近一段時間國家隊真的是很猛，辛苦你們了！」

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(中時電子報)