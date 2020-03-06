面對疫情來襲的英國，3月5日是特殊的一天。這一天短短24小時之內，英國出現本土第一名患者因感染新冠病毒離世，確診病例單日增加30多例，一舉突破一百例大關，而歐洲最大的地區航空公司、英國廉航弗萊比（Flybe）航空也宣告破產三件大事。

BBC報導，首例本土死亡病例是一位70多歲健康不佳的婦女，她在倫敦大區以西數十公里的皇家伯克郡醫院醫治無效死亡。醫院表示，這位婦女此前曾多次因其他病狀住院治療，而這次是周三檢查時確診後不久就宣告不治。

與此同時，在過去24小時內，英國各地新冠病毒感染確診病例增加30多例，一躍從日前的八十幾例到116例，突破一百例大關。

疫情也嚴重衝擊民航業。在英國航空、維珍航空等大型航空公司要求員工無薪休假同時，英國也是歐洲最大區域中短途航空公司的弗萊比航空宣告破產，導致至少2500多人失業，和數個地方機場運營困難。

弗萊比航空公司表示，冠狀病毒疫情對航空旅行需求下跌是造成其破產的部分原因。被歐洲目前疫情最嚴重的義大利北方兩大城市：米蘭和維羅納都是疫情影響嚴重的地區。而這是弗萊比航空公司兩大重要的歐洲站點。

(中時 )