位在彰化員林與芬園交界山區的流浪犬中途之家，與花蓮吉安的收容所是全台最早設置的兩處收容所，因建築老舊空間不足，彰化縣政府近年積極尋找新地點設置可愛動物園區未果，上月中在收容所外啟用兩座嶄新的貨櫃型犬舍，擴充收容空間。（謝瓊雲攝）

溪湖鎮民代表楊隆芳（右二）長期協助民眾處理流浪貓狗問題，肯定縣府推行TNVR絕育政策，今天在溪湖聯合動物醫院捐出60萬元，由彰化縣長王惠美（中）代表受贈，這筆經費將可在今年用來執行400隻流浪母犬貓的絕育。（謝瓊雲攝）

零撲殺政策上路後，收容所月月大爆籠，流浪狗問題層出不窮，縣府前年起推行流浪犬貓絕育2年多來成效獲肯定，溪湖鎮民代表楊隆芳更率先捐款60萬元大力支持；彰化縣長王惠美說，除積極推動TNVR、終養計畫，今年還將啟用7座貨櫃型犬舍，擴充收容空間。

彰化縣長王惠美表示，彰化縣可愛動物園區計畫前年遭擱置，去年動用第二預備金投入逾千萬元經費改善收容問題；去年總計執行720隻流浪犬貓TNVR絕育，是前年試辦的12倍，今年預計達1千隻以上；另外去年流浪犬隻終養375隻，今年目標500隻，有效控制流浪貓狗數量不再倍增。

王惠美表示，感謝楊隆芳長期協助民眾處理流浪狗衍生的人狗衝突，且慷慨捐款協助縣府推動犬貓絕育、源頭管理；她更呼籲飼主負起責任，完成寵物晶片登記、疫苗注射，領養後絕育不棄養。

動物防疫所所長董孟治表示，員林流浪犬中途之家與花蓮吉安是全台最早設置的兩座收容所，十分老舊且空間不足，2月中已啟用兩座貨櫃型犬舍，年底前還在再採購5座，每座造價21萬元、可收容10隻犬貓，除有冷氣空調，還將建置遠端監控設備，採智能管理。

董孟治說，彰化縣2015年統計遊蕩犬隻有7100隻，去年統計2018年有1.6萬隻，TNVR政策推行以來有效控制街頭犬貓數量，今年起將與鄉鎮公所清潔隊合作擴大執行；而家犬貓絕育補助亦將持續辦理，公的每隻補助800元、母的1500元，去年計有4223隻家犬貓完成絕育。

(中時 )