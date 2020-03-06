名模洪曉蕾與王世均（現已改名王世騰）的婚姻糾葛，讓2人因此獲得「驚世夫妻」稱號，雙方離婚後，王世均因公司經營不善，欠下大筆債務，為了還款，他2014年間竟誆稱將和周杰倫與劉畊宏在高雄合開咖啡店，騙2名投資人入股300萬資金，但實際上卻將錢拿去還債。橋頭地院依詐欺取財罪，累犯，處王世均10個月徒刑，沒入不法所得300萬元。

洪曉蕾與王世均離婚後，王近來官司不斷，再傳出誆投資人300萬與周杰倫合夥開咖啡廳。（圖／報系資料照）

王世均近來官司不斷，他過去經營的「天台飲食文化股份有限公司」（原名為「密斯特杰飲食文化股份有限公司」），前陣子經營不善，2014年8月間因資金周轉不靈、缺口龐大，被銀行登記為拒絕往來戶。為了繼續營運，王傳出誆投資人300萬與周杰倫合夥開咖啡廳，向黃、謝2名投資人佯稱，受公司委託，正代表公司南下尋找股東開咖啡店，目前這間咖啡店還有周杰倫與劉畊宏2位隱名股東。

王世均誆騙與周杰倫合夥開咖啡廳 詐欺遭判10月。（圖／報系資料照）

2名投資人信以為真，各出資150萬與「天台公司」一起成立「密斯特杰餐飲顧問公司」，並將這間預計開在高雄城市光廊的咖啡店取名為「J cafe」，而此時，王世均也表示天台公司會出資1200萬，故他們投資比例為黃、謝各10%，天台80%。

未料取得300萬後，王世均隨即請不知情的陳母於隔日將錢全數領出，先將15萬交給秘書，剩餘285萬匯入天台公司，用以還清過去所積欠的員工薪資、水電費和電信費等債務。

由於後來王世釣對資金運作交代不清，也沒依照合約行事，黃與謝投資人發現受騙上當，怒而提告。不過王世均喊冤，稱他不是公司實際負責人，只是受指派找尋合作股東，但法院審理案件，傳訊王的祕書，秘書表示重要財務管理事項都是王世均單獨負責，法官認定王構成犯罪事實，審結判他有期徒刑10月，全案仍可上訴。

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(中時電子報)