新冠肺炎疫情，蔡英文總統今「小英去哪」體驗一日口罩分裝志工，她也在臉書表示，「謝謝全國各地辛苦的藥局、藥師和藥劑生！」

總統指出，這陣子為了防疫，全國有六千多家健保藥局投入口罩發放工作。今天早上，她來到民生社區一家藥局，為第一線的夥伴們打打氣，也擔任一日志工，幫忙分裝口罩。

總統說，從郵差配送口罩到藥局、社區民眾前來排隊購買，到藥師專業服務的過程，都可以感受到人情的溫度。台灣人的溫暖互助，加上全民健保與科技應用，就是我們抵抗疫情最大的本錢。

總統表示，她特別要感謝藥師們的付出，藥師原本工作量就很大了，這段時間更是承擔許多壓力。口罩販售實名制能順利上路，真的多虧所有藥師的協助。

總統強調，每一個人都有去藥局的經驗，這次在防疫總動員的過程中，藥局也成為最佳的社區防疫夥伴。下次再去藥局時，除了多尊重每家藥局的販售做法、體諒他們的辛苦，也別忘了跟藥師們多說一句謝謝喔！

(中時 )