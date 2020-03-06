新冠肺炎疫情仍無趨緩跡象，清明節掃墓祭祖是國人很重視的節日，不少民眾關切掃墓事宜，台南市政府採靜態搭棚擺供桌提供市民祭祖，取消清明祭祀(典)；另也宣導市民提早掃墓，不限清明連假祭祖；為降低室內群聚感染風險，清明連假不開放入塔祭拜；且為避免密閉空間近距離傳播，不提供清明接駁車服務。

台南市民政局指出，公墓屬開放空間尚無防疫問題，但如果到納骨塔(堂)祭祖需進室內祖先櫃位、牌位前合十祭拜，屆時室內將湧入大量人潮且時間較久，可能增加呼吸道傳染病傳播風險，為降低民眾感染風險，市長黃偉哲要求各管理機關依中央流行疫情指揮中心制定因應指引落實辦理，並採取下列因應措施：

(一) 採靜態搭棚擺供桌提供市民祭祖，取消清明祭祀(典)活動，俟疫情延至適當時間、方式辦理。

(二) 宣導市民提早於3月期間或清明連假後擇適當時間，不限於清明連假期間來祭祖。

(三) 呼籲患有呼吸道症狀或發燒情形者，應多休息不外出掃墓或祭祖。

(四) 為降低室內群聚感染風險，清明連假期間不開放入塔祭拜；為避免密閉空間近距離傳播，不提供清明接駁車服務。

(中時 )