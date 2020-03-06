本周國際股市上沖下洗，2日台股回檔至11,049低點收腳反彈，隨後3日美國聯準會（Fed）無預警降息兩碼，是2008年金融海嘯以來，首度不在例行會議中宣布降息，且一次就是降兩碼，因而加深市場對疫情衝擊經濟的疑慮。

永誠國際投顧分析師李忠興認為，由疫情所引發的消費緊縮，並非單純降息就能激勵，這也是國際股市近期震盪的原因，盤面防疫概念股持續強勢，即可看出市場的共識。

(工商 )