疫情風波未平 股市上沖下洗 19:192020/03/06 工商 廖育偲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周國際股市上沖下洗，2日台股回檔至11,049低點收腳反彈，隨後3日美國聯準會（Fed）無預警降息兩碼，是2008年金融海嘯以來，首度不在例行會議中宣布降息，且一次就是降兩碼，因而加深市場對疫情衝擊經濟的疑慮。 永誠國際投顧分析師李忠興認為，由疫情所引發的消費緊縮，並非單純降息就能激勵，這也是國際股市近期震盪的原因，盤面防疫概念股持續強勢，即可看出市場的共識。 (工商 ) #降息 #疫情 #上沖下洗 #國際股市 #兩碼 也許您會感興趣 推薦閱讀 美歐股市震盪... 疫情擴散 多元配置抗波動 04:102020/03/03 投資理財 防堵疫病破口 醫護全面篩檢 04:102020/03/04 生活新聞 還不夠！川普推文要求Fed再降息 12:432020/03/04 財經 借鏡新加坡防疫模式 04:092020/03/05 論壇廣場 川普嫌降不夠 美將續降利率 04:102020/03/05 財經要聞 美8次意外降息..台股沒一頭熱 04:102020/03/05 財經要聞 商研院：台灣系統內化好體質 必能成功對抗疫情 13:222020/03/05 財經 IMF看淡全球GDP 陸增速低於5.6％ 04:092020/03/06 焦點新聞 安永：防疫期間 預防移轉訂價問題風險 04:102020/03/06 產業特刊 新冠黑天鵝重傷全球 04:102020/03/06 時論廣場 財經熱門新聞 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 全聯3／7開賣防疫酒精 600ml大罐裝 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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