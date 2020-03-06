大陸電商巨頭阿里巴巴集團董事局主席兼首席執行官張勇6日發布內部郵件，宣布阿里巴巴新一輪組織部晉升名單。此次晉升到M7／P12的高級管理者共有9人，其中淘寶、天貓、阿里媽媽事業群總裁蔣凡、阿里本地生活公司服務CEO王磊名列其中。

澎湃新聞報導，另7人分別為創新業務事業群總裁朱順炎、戰略投資部國內業務負責人陳俊、淘寶事業群搜索推薦事業部負責人周靖人、螞蟻金服支付寶事業群總裁倪行軍、螞蟻金服數位金融事業群總裁黃浩。此外，還有法務線俞思瑛、CRO線鄭俊芳。

張勇在內部郵件中表示，晉升是對過去成績的認可，更意味著面向未來的更大責任與擔當，希望獲得晉升的人能以更高的要求不斷完善自己，勇於突破創新，帶領團隊為阿里巴巴、社會作出更大貢獻。

張勇表示，「今天我們必須面對這次疫情所帶來的挑戰，善於發現伴隨而來的機會，面向未來去思考、規劃阿里的明天，為整個社會的治理、商業進步、民生服務承擔更多的社會責任」。

報導稱，蔣凡是阿里巴巴高層中最年輕的管理者之一，蔣凡在2013年進入阿里巴巴工作，2017年12月出任淘寶總裁，2019年3月兼任天貓總裁，2019年4月19日，任天貓法定代表人以及董事長兼總經理。在2019年12月的一輪組織架構大調整中，蔣凡在淘寶天貓總裁的職責基礎上，又代表阿里巴巴集團分管阿里媽媽事業群。阿里媽媽與淘寶、天貓將合力推進用戶產品和商業產品統一策略下的創新。

王磊是阿里巴巴合夥人，2003年加入阿里巴巴。2018年10月12日，阿里巴巴在收購餓了麼2個月後，宣布正式成立阿里本地生活服務公司，王磊擔任阿里本地生活服務公司總裁，並兼任餓了麼CEO，向張勇匯報。

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