52歲的好萊塢動作片巨星馮迪索（Vin Diesel）不懼新冠肺炎疫情，新片《血衛》如期於下週上映。他在該片化身被操控記憶的超級英雄，展現拳拳到肉的打鬥場面。他在台灣時間6日接受媒體視訊訪問，他除了大讚曾合作《比利．林恩的中場戰事》的李安是他心中最愛的導演之一，和李安一樣是好萊塢首選的台裔導演林詣彬和馮迪索更是麻吉，大呼：「林詣彬是我的兄弟！」，他們倆合作多部《玩命關頭》系列，默契絕佳，馮迪索也直言：「說實話，一直都想到台灣看看，來做宣傳！」

馮迪索在李安的《比利．林恩的中場戰事》演出過。（摘自馮迪索IG）

《血衛》由漫畫改編，不同於大眾熟知的漫威跟DC，該作出自「勇士漫畫」，馮迪索表示，「這個角色很獨特，和典型英雄電影很不一樣」，他透露當初試鏡時，帶著當時8歲的大兒子一塊去，「結果他直接對我說『爸爸，你就是血衛！』，讓我當場決定接演」，他更笑著建議：「演員們應該都要帶孩子去試鏡」，讓全場大笑。

馮迪索(右)在「血衛」有許多精彩打戲。（双喜提供）

馮迪索在《血衛》片中每次醒來都會重複「失憶」，被問到現實中是否有類似的「斷片」經驗，他笑笑表示沒有，不過自己容易忘記一些小事情，也會把朋友名字叫錯，有一次跟小朋友一起唱《獅子王》的歌曲，還被女兒抓包把歌詞唱錯！」馮迪索也分享，除了自己角色擁有的超能力外，也想體驗片中關鍵角色「哈汀博士」的技能，「他可以創造所有的人工科技，讓任何事情變得可能。」最後，馮迪索對台灣影迷甜喊：「希望電影能夠為觀眾帶來微笑，為我們感到驕傲。」《血衛》12日搶先全球在台上映。

(中時 )