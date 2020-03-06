產業真吹起寒冬了！因新冠疫情肺炎衝擊，尤其觀光產業陷入困境，雖然228連假短暫見人潮，不過仍難敵「無薪假」寒風已吹向花蓮。據悉，花蓮已有一家旅館向縣府正式提出申請，3月起讓81名員工放無薪假，另有一家旅宿業者正與員工協商中，還有兩家藝品店提出大量解雇申請，預計一共要解僱73人，後續是否仍有更多產業難支撐跟進？縣府也密切注意中。

花蓮有多家大型飯店，不過一口氣81人「無薪假」的確罕見，據了解，該公司員工本月起已開始放無薪假，但公司有申請勞動部因應疫情提出的「充電再出發」紓困方案，部分員工仍在旅館上課，每天上課最多8小時，補助訓練津貼時數以每月120小時為上限，中央會補助每小時158元，加上還保有一定薪資，對基層員工而言現在只求工作權，都清楚疫情帶來的衝擊不小。

觀光夜衝擊最大，藝品業，包括大客車、租車業等運輸業，及餐飲業也都在「觀望」，據悉，縣府社會處持續接到業者詢問無薪假的程序，後續展引起關注。

花蓮縣旅館同業公會理事長陳義豐說，這波疫情對旅宿的擊程度似比0206花蓮大地震還嚴重，新冠肺炎擴散全球，看來短時間不可能結束，才剛結束228連假，雖然縣內住房率普遍不錯，但接下來寒冬將至，旅館公會將協助同業申請「充電再出發」補助計畫，也歡迎遊客還是能到零確診、好山好水的花蓮來旅遊。

縣府社會處表示，到上月底為止，已受理兩家大量解雇申請，兩家業者計畫要解僱73人，目前還待審核補件；另有一家公司已先通報資遣，有23名勞工申請勞資爭議協商。無薪假（縮短工時）部分有一家提出申請，另一家正與員工協商。

(中時 )