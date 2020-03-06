季節／台北報導

新冠肺炎感染者持續增加，但因為篩檢費時導致篩檢數量有限，各界關心新冠肺炎快篩試劑哪時可以上路加速篩檢時間增加篩檢量？對此經濟部長沈榮津表示，還需要半年。

國民黨籍立委林奕華今天在立法院質詢時指出，原本因應新冠肺炎制定紓困特別條例時，國民黨團版本特別訂有獎勵相關條款，但在民進黨通過的版本被拿掉了，政府如今只編了9千萬的相關研發經費，非常不足。現在的新冠肺炎篩檢要四小時，但快篩只需要半小時，因此請問工研院在新冠肺炎快篩部分研發是否已有成果？是否已經要找廠商進行臨床測試了？

經濟部長沈榮津回稱，科技業者與廠商都願意搭配做試劑，經濟部在計畫上有支持。林奕華追問那快篩哪時可出來？哪時可以正式上路？沈榮津表示還要一段時間，大概還要半年。

對此林奕華表示一般來講緊急狀況下測試比較快，如果3月底、4月初能出來使用更好。她也提到科技會報有16億預算，很多錢並非急需，建議將這部分的錢撥10億組科技國家隊，投入新冠肺炎快篩疫苗藥品研究。

(中時 )