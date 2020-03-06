新冠肺癌疫情延燒，桃園市長鄭文燦日前主動致函姊妹、友好城市，除盼疫情盡快平復，也表達關心慰問之意。他也在推特上以日文發文，希望疫情快點平息，恢復各項交流互動。

桃園市府日前致函日本友好城市千葉縣、宮崎縣、和歌山縣湯淺町、韓國友好城市仁川廣域市、慶尚北道龜尾市，和姊妹市美國加州阿拉米達郡、喬治亞州富頓郡，及關係友好的美國加州橘郡，表達關心慰問之意，也期盼新冠肺炎盡快平息，儘快恢復各項交流互動。

台灣防疫工作到位，國際間有目共睹，獲多國媒體讚賞。桃園市府秘書處長顏子傑表示，桃園和日本各城市關係友好，除了已致函千葉縣、和歌山湯淺町外，鄭市長也利用推特表達對日本友好城市的關心；宮崎縣4日出現首例確診病例，鄭市長第一時間也發出推特訊息，回應河野俊嗣知事「身在台灣門戶桃園，同樣為了防止疫情擴散奮戰中，和宮崎的各位齊心共抗難關。」

(中時 )