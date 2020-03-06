世界衛生組織（WHO）總幹事譚德塞4日曾表示，全球新冠肺炎死亡率約為3.4％，但美國總統川普卻質疑此一估算過高，直斥是假數字。川普還說，可能有成千上萬的人「宅在家裡就會好轉」（get better just by sitting around）。

川普5日接受福斯電視新聞網訪問時，形容WHO所說的3.4％死亡率是假數字。「很多人會得這種病，症狀都很輕微，」川普對主持人哈尼提（Sean Hannity）說，「他們很快會康復，甚至不用看醫生。甚至不用給醫生打電話。」他稱，WHO並未計算這類個案，因此他認為WHO的評估不夠準確，個人推斷死亡率是1％以下。

美國衛生官員亦稱，他們估計新冠肺炎的死亡率比WHO現時估計的3.4％低得多，只有0.1％至1％。

川普還表示，可能有成千上萬的人光是「宅在家裡」（sitting around，意為無所事事閒坐著）就會好轉，甚至出去上班也能好轉，他們當中有些人會出去上班，但會好轉。

其後川普則否認曾說過美國的確診患者可以上班，批評媒體誤解他的話。《華爾街日報》則指出，雖然川普試圖緩和公眾對新冠疫情的擔憂，但公共衛生專家說，在這個過程中，他可能播下混亂的種子。

(中時 )