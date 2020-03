世界衛生組織(WHO)總幹事譚德塞4日曾表示,全球新冠肺炎死亡率約為3.4%,但美國總統川普卻質疑此一估算過高,直斥是假數字。川普還說,可能有成千上萬的人「宅在家裡就會好轉」(get better just by sitting around)。

川普5日接受福斯電視新聞網訪問時,形容WHO所說的3.4%死亡率是假數字。「很多人會得這種病,症狀都很輕微,」川普對主持人哈尼提(Sean Hannity)說,「他們很快會康復,甚至不用看醫生。甚至不用給醫生打電話。」他稱,WHO並未計算這類個案,因此他認為WHO的評估不夠準確,個人推斷死亡率是1%以下。

美國衛生官員亦稱,他們估計新冠肺炎的死亡率比WHO現時估計的3.4%低得多,只有0.1%至1%。

川普還表示,可能有成千上萬的人光是「宅在家裡」(sitting around,意為無所事事閒坐著)就會好轉,甚至出去上班也能好轉,他們當中有些人會出去上班,但會好轉。

其後川普則否認曾說過美國的確診患者可以上班,批評媒體誤解他的話。《華爾街日報》則指出,雖然川普試圖緩和公眾對新冠疫情的擔憂,但公共衛生專家說,在這個過程中,他可能播下混亂的種子。

(中時 )