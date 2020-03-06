是何居心？台東市1名男子6日下午4時許，發現友人路倒，於是打電話求救，在119救護人員處理該路倒友人的過程中，竟向救護人員謊稱自己剛從韓國回來，救護人員一聽，一度緊張，為求防疫慎重、周延，於是就通報110轉中興所員警到場處理，經查證該男子並未有出入境紀錄，但他並未稱有感冒、發燒或肺炎之相關症狀，無法可罰，員警只能再三勸戒，實在不懂男子是何居心。

台東警察分局中興派出所於6日16時許，接獲勤務指揮中心通報指有民眾報案稱，其剛從韓國回來，而其剛好到台東市文化中心前時，突然發現其友人路倒，遂馬上報119求救。

在119救護人員救護該路倒友人的過程中，男子竟向救護人員誆稱其剛從韓國返國，救護人員一聽，一度緊張，為求防疫慎重、周延，於是就通報110轉中興所員警到場處理 ，員警迅速到場處理時，該男仍向員警稱其確有韓國旅遊史。

於是員警為求慎重，隨即在現場提供口罩供其配戴，並以酒精作消毒，之後再請其配合返所查證其所言是否屬實？經查證後，員警確認該名男子未曾有出入境紀錄。

員警再向衛生主管關詢問、查證，衛生局表示，雖然該名男子向警消人員自稱有韓國旅遊史，惟該民尚未向處理人員稱其有感冒、發燒或肺炎之相關症狀，在此情形在此情形下，男子並非有散佈有關肺炎疫情之不實謠言之事實，與「制定嚴重特殊傳染性肺炎防治及舒困振興特別條例防治法」第14條之規定不符。

衛生局局強調，除非該男子在就醫過程當中向醫護人員誆稱旅遊史，才會有該法令之適用。據此，全案因該民眾查無任何違法事證，故中興派出所員警即再三勸戒其切勿再四處誆稱有疫區國家的旅遊史，以免造成無端的誤解。

(中時 )