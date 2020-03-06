疫情衝擊各行各業，台中亞緻飯店說再見！中華民國全國商業總會理事長、鄉林集團董事長賴正鎰6日表示，台中亞緻飯店是因租金過高，這13年來沒賺錢，經營酒店沒有買土地，承擔高租金支出也無法貸款；對中央提出600億紓困經費，他直言力道不足，韓國都編列2000億紓困，台灣輸韓國，建議振興觀光產業的扺用券從20億提高到100億。

賴正鎰說，台中亞緻飯店像六福皇宮翻版，當初沒有買土地，而是以承租經營，如果有土地會有漲價空間，隨著時間過去，租金過高，土地漲價，租金和土地增值，全部都由房東獲利。

他強調，土地不是酒店自己的也無法貸款，以經營來說這是投資理財概念，酒店經營採承租房舍的策略失誤，加上現在疫情也影響觀光，台中市的商務酒店生意本來就很競爭，加上房間價格不高，一個房間價位，以每個月團體客和散客平均起來，一個房間才2、3000多元，利潤很少。

賴正鎰表示，台中亞緻飯店面臨經營不順，因承租也無法有貸款機會，現在疫情衝擊，建議政府提供觀光業者貸款低利率，彌補現金流的不足，降低房屋稅和地價稅，也要降低公告現值、公告地價，幫助業者度過難關。

政府針對開發客源推出抵用券，賴正鎰說，多少有幫助，但是目前抵用券只編列20億，建議應提高到100億，本來他預估到3月底以前疫情應該可以減緩，但是現在評估可能要到4、5月，受影響時間就在這2、3個月。

此外，政府紓困力道也不足，台灣提出600億相較韓國提出2000億紓困，政府應該再加碼。

賴正鎰指出，觀光業很努力，現在利用時間裝修、打折促銷，打拚擴大外賣、外送開發客源，他向業者信心喊話，應該咬緊牙關，很快就會雨過天晴，大家一起度過難關。

(中時 )