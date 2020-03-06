南韓外交部第一次官（副部長）趙世暎今天召開記者會宣布，南韓將從9日起暫停對日本公民的免簽證入境政策，同時，對日本所有地區旅行警示都提高至2級警示，建議旅客避免前往當地。

趙世暎表示，之後發給簽證時都會確認申請人的健康狀況，視情況也可能要求提供健康確認書。考量到新規定可能造成在日韓人的不便，趙世暎說，將綜合考量各種因素後提出相應措施。

日本政府宣布韓國人入境日本必須另外申請簽證，且入境後必須隔離14天，引發南韓政府不滿。稍早時，青瓦台表示，基於對等原則立場，著手檢討相對應措施。

(中時 )