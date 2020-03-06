以牙還牙！南韓9日起暫停日本公民免簽證入境 19:292020/03/06 中時 諶悠文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 南韓將從9日起暫停對日本公民的免簽證入境政策。（圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 南韓外交部第一次官（副部長）趙世暎今天召開記者會宣布，南韓將從9日起暫停對日本公民的免簽證入境政策，同時，對日本所有地區旅行警示都提高至2級警示，建議旅客避免前往當地。 趙世暎表示，之後發給簽證時都會確認申請人的健康狀況，視情況也可能要求提供健康確認書。考量到新規定可能造成在日韓人的不便，趙世暎說，將綜合考量各種因素後提出相應措施。 日本政府宣布韓國人入境日本必須另外申請簽證，且入境後必須隔離14天，引發南韓政府不滿。稍早時，青瓦台表示，基於對等原則立場，著手檢討相對應措施。 (中時 ) #入境 #南韓 #日起 #暫停 #免簽證 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》看好各國央行救市，日股反彈走高 12:332020/03/02 財經 《日股》看好全球央行齊降息，日經指數收漲0.95％ 16:142020/03/02 財經 《日股》國內疫情延燒，日經指數晨收近持平 12:162020/03/03 財經 《日股》對G7聯合行動預期降溫，日經指數收跌1.22％ 15:402020/03/03 財經 《日股》拜登領先提振美股期貨，日股晨收小漲 11:592020/03/04 財經 《日股》美股期貨勁揚帶來支撐，日經指數近收平 15:572020/03/04 財經 《日股》醫療保健、工業股領軍，日經指數早盤收漲0.95％ 11:252020/03/05 財經 《日股》美股大漲＋美數據樂觀，日經指數漲逾1％ 15:572020/03/05 財經 體驗歷史軌跡 大甲地政邀志工咀嚼地籍韻味 18:422020/03/05 生活 日對韓加強入境限制 南韓考慮反擊 11:252020/03/06 國際 國際熱門新聞 這一天 新冠肺炎疫情在英國創下3個第一 - 國際 伊朗一日暴增1234例新冠肺炎確診！累計4747例 - 國際 至尊公主號乘客又1死 生病夫婦加州玩透透 - 國際 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 以牙還牙！南韓9日起暫停日本公民免簽證入境 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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