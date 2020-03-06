聯手進軍電動車市場，裕隆、鴻海今日正式簽約，後續將成立籌備處，發揮車輛研發與資通訊產業資源互補優勢，攜手發展汽車相關業務，推動產業轉型升級發展。不過疫情當頭，包括鴻海董事長劉揚偉、裕隆集團執行長嚴陳莉蓮、華創車電技術中心董事長陳國榮都戴上口罩，形成難得一件的有趣畫面，

秉持對台灣車輛產業轉型與升級發展的共同願景與策略方向，未來鴻海與裕隆設立的合資公司由雙方共組經營團隊，集結裕隆集團華創車電工程技術團隊，與鴻海資通訊產業運營專業領域人才，共同發展汽車產業的創新模式。

裕隆集團執行長嚴陳莉蓮表示：「鴻海與裕隆新合資公司是雙方優勢資源的結合體，象徵著台灣自主汽車的延續、轉型與創新，裕隆集團將借助合資公司開放平台的資源，持續深耕自主品牌，推出具競爭力、滿足市場需求的新產品。」

未來的新合資公司將整合裕隆集團整車自主研發平台，以及鴻海在全球市場強大的供應鏈系統、關鍵零組件製造、機構設計研發、系統整合服務等優勢，在全球汽車產業推動開放平台與共用化的經營新模式，為全球目標客戶提供整體解決方案的服務，包括整車設計開發集成、零部件設計開發與生產、車輛相關技術整合服務等業務。

新成立公司資本總額為新台幣155.76億元，由鴻海以現金出資新台幣79.44億元，佔股51％、裕隆以華創車電技術開放平台資產作價出資新台幣76.32億元，佔股49％。雙方以互補優勢攜手抓住EV電動車市場的潛在商機，提供整車研發設計、開放平台共用化及生態系服務，讓客戶有優質車輛產品。而透過標準化、共用化的模式，未來這個平台，也將廣邀供應鏈合作夥伴加入，不僅擴大出海口，豐富產業生態系，也為台灣培育更多優秀車電研發人才與創新機會。

(中時 )