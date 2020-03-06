伊朗一日暴增1234例新冠肺炎確診！累計4747例 19:292020/03/06 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 伊朗衛生部副部長哈利其。（圖／推特@PeepaTv，資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸官媒人民日報今6日引述伊朗Press TV報導，伊朗衛生部當地時間6日中午通報稱，過去一天，伊朗新增1234例新冠肺炎確診病例，累計確診4747例。並再新增17死亡病例，累計死亡病例124宗。另有913例治癒出院。 (中時電子報) #新冠肺炎 #武漢肺炎 #大陸 #伊朗 #全球 也許您會感興趣 推薦閱讀 花火節延期澎湖觀光慘兮兮 縣長親自拉客 10:572020/03/02 社會 因應新冠肺炎疫情 台東縣政府實施管制、量體溫 16:392020/03/02 生活 世衛組織：大陸境外新冠肺炎病例過萬 09:012020/03/04 兩岸 新冠肺炎疫情未明 南投今晚運動夜市臨時喊停 18:322020/03/04 體育 密切接觸者和疑例 隔離不同調 04:092020/03/05 焦點新聞 抗疫新藥研發 武田參一腳 04:102020/03/05 全球財經 美國馬里蘭州確診3例 武漢肺炎逼近華府 10:032020/03/06 國際 《國際社會》新加坡防疫指揮官：新冠肺炎開始像「大流行瘟疫」 11:082020/03/06 財經 打擊新冠肺炎假消息 臉書推特YouTube全面防堵 17:102020/03/06 科技 富邦壽醫療險保戶罹新冠肺炎多給6千元 18:432020/03/06 財經 國際熱門新聞 這一天 新冠肺炎疫情在英國創下3個第一 - 國際 伊朗一日暴增1234例新冠肺炎確診！累計4747例 - 國際 至尊公主號乘客又1死 生病夫婦加州玩透透 - 國際 巨人用的？這架超級銀河運輸機！大到可塞進11隻藍鯨 - 國際 以牙還牙！南韓9日起暫停日本公民免簽證入境 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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