大陸官媒人民日報今6日引述伊朗Press TV報導，伊朗衛生部當地時間6日中午通報稱，過去一天，伊朗新增1234例新冠肺炎確診病例，累計確診4747例。並再新增17死亡病例，累計死亡病例124宗。另有913例治癒出院。

(中時電子報)