亞諾法（4133）6日宣布，建立COVID-19血清IgM/IgG ELISA檢測試劑，投入COVID-19篩查與控制病毒的蔓延行列。該檢測試劑可用於篩查並辨別確診患者，可控制病毒進一步擴散，並提供抗體免疫反應的指標依據，防止患者再次感染。

亞諾法表示，當前COVID-19檢測為使用RT-PCR核酸檢測方式來鑑定病毒基因組中的特定基因序列，作為感染判定的依據。但是，口腔與咽喉樣品的RT-PCR總陽性檢測率僅為30～60％。相對的，血清中IgM/IgG抗體的免疫反應係為近期COVID-19接觸與感染的極佳反應指標。

在典型的感染過程中，個體的先天免疫會對COVID-19產生靶向的保護性抗體。最初產生的抗體為IgM抗體，IgM抗體在病毒感染後二周內出現。四周內，體內會產生第二種抗體：IgG抗體，IgG抗體比初始的IgM抗體更強，更具保護性。這些保護性抗體的作用可導致病毒從患者體內清除、根除並復原。由於初次感染時產生免疫記憶的存在，若再次感染時IgG抗體的效價則會快速增加，以防止病毒再次感染。

亞諾法表示，該公司開發的血清IgM/IgG ELISA檢測試劑，可完善當前的RT-PCR核酸檢測方式，特別是對於RT-PCR核酸檢測呈陰性的患者，後續預進行艱鉅的CT掃描工作前可納入的檢測方案；並可作為後續開發側流層析系統（lateral flow system）快速檢測平台研發過程中所需的測試驗證資料，側流層析系統快速檢測平台為更具經濟效益的即時檢測設備。

控制COVID-19感染與傳播完善措施，重要的是能清楚地篩查辨別，和隔離區分感染COVID-19患者與健康人，亦或感染流感病毒的患者。其次為隔離措施，在不濫用醫療設施和資源下減少傳播的可能性。

(工商 )