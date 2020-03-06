今（6）日有媒體報導，亞都麗緻（5703）集團旗下台中亞緻飯店傳出將熄燈，房東國泰建設（2501）未來可能引進其他飯店經營，國泰建設旗下的國泰觀光飯店事業則表示，若有機會，不排除爭取。對於這些相關報導，國泰建設今天表示，這些訊息完全是空穴來風！
知名連鎖飯店亞都麗緻飯店，今（6）日驚傳子公司台中亞緻酒店停業，亞都當日下午召開記者會，予以證實。
國泰建設協理林清樑今天表示，有關今（3/6）日有媒體報導亞都麗緻重大訊息記者會訊息，談到台中亞緻飯店記者會敘述提前終止租約乙事。對此，國建必須聲明，亞緻飯店公司依租賃契約內容因無法控制事件主張終止租約，依約雙方均不得依此請求任何損害賠償或違約金一事，惟該公司主張與事實不符，亦與合約約定未合。
據悉，亞緻與房東國泰建設所簽訂的租賃契約，已有13～14年，距離租約期滿大概還有7年，如今亞緻飯店準備引用租賃契約「除本租約另有約定外『無法控制之事件』」，主張終止租約；至於國泰建設，也知道對方主要目的是主張疫情的理由，作為無法控制之事件，並據以提早解約，不過實際上，就合約條文和商業條件來觀察，這樣的理由，是不適合的理由，很牽強。
至於國泰商旅，是不是考慮接手亞緻酒店？林清樑表示，這也完全是空穴來風啦！。
國建表示，有關外界報導亞緻飯店的相關訊息，國建特此發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。
(工商 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。