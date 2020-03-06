今（6）日有媒體報導，亞都麗緻（5703）集團旗下台中亞緻飯店傳出將熄燈，房東國泰建設（2501）未來可能引進其他飯店經營，國泰建設旗下的國泰觀光飯店事業則表示，若有機會，不排除爭取。對於這些相關報導，國泰建設今天表示，這些訊息完全是空穴來風！

知名連鎖飯店亞都麗緻飯店，今（6）日驚傳子公司台中亞緻酒店停業，亞都當日下午召開記者會，予以證實。

國泰建設協理林清樑今天表示，有關今（3/6）日有媒體報導亞都麗緻重大訊息記者會訊息，談到台中亞緻飯店記者會敘述提前終止租約乙事。對此，國建必須聲明，亞緻飯店公司依租賃契約內容因無法控制事件主張終止租約，依約雙方均不得依此請求任何損害賠償或違約金一事，惟該公司主張與事實不符，亦與合約約定未合。

據悉，亞緻與房東國泰建設所簽訂的租賃契約，已有13～14年，距離租約期滿大概還有7年，如今亞緻飯店準備引用租賃契約「除本租約另有約定外『無法控制之事件』」，主張終止租約；至於國泰建設，也知道對方主要目的是主張疫情的理由，作為無法控制之事件，並據以提早解約，不過實際上，就合約條文和商業條件來觀察，這樣的理由，是不適合的理由，很牽強。

至於國泰商旅，是不是考慮接手亞緻酒店？林清樑表示，這也完全是空穴來風啦！。

國建表示，有關外界報導亞緻飯店的相關訊息，國建特此發佈澄清訊息於公開資訊觀測站。

(工商 )