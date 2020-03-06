海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊第一機動巡邏站今（6日）於馬祖東引中柱堤北面岸際發現1隻死亡海豚，經辨識品種為「窄脊露脊鼠海豚」。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊第一機動巡邏站今（6日）於馬祖東引中柱堤北面岸際發現1隻死亡海豚，經辨識品種為「窄脊露脊鼠海豚」。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊第一機動巡邏站今（6日）於馬祖東引中柱堤北面岸際發現1隻死亡海豚，經辨識品種為「窄脊露脊鼠海豚」。（海巡署金馬澎分署提供）

海巡署金馬澎分署第一○岸巡隊第一機動巡邏站今（6日）於馬祖東引中柱堤北面岸際發現1隻死亡海豚，長度約130公分、寬度約27公分，通報連江縣政府產業發展處漁牧科協處，經辨識品種為「窄脊露脊鼠海豚」，豚體完整，將交由產業發展處運回南竿。

窄脊露脊鼠海豚隻數全球僅剩不多，在台灣屬於保育類動物非常少見，有「微笑天使」之稱，為延續下一代，海豚常依本能至近岸生產，如誤食海漂垃圾，生命恐受威脅。

第一○岸巡隊經常利用漁船進出港安檢時機，宣導海洋保育及生態維護的觀念，重視在地海洋生態與永續漁業資源之用心。

第一○岸巡隊特別在此呼籲，海巡署除執行查緝走私、非法入出國，亦積極投入海洋生態保育工作，鯨豚對維繫海洋生態及環境調節具有重要功能，民眾於海邊從事遊憩活動時，勿隨手丟棄垃圾，若民眾有發現類案情形可直接撥打118免費服務專線。

(中時 )