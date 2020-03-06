新北市新店警分局長劉炯炫深感女性同仁平日要兼顧工作及家庭，親手在每一張卡片寫上女性同仁名字並致贈保養品。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局長劉炯炫深感女性同仁平日要兼顧工作及家庭，親手在每一張卡片寫上女性同仁名字並致贈保養品。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

新北市新店警分局長劉炯炫深感女性同仁平日要兼顧工作及家庭，親手在每一張卡片寫上女性同仁名字並致贈保養品。（新店警分局提供／葉書宏新北傳真）

3月8日婦女節將至，新北市新店警分局長劉炯炫深感女性同仁平日要兼顧工作及家庭，比一般的職業婦女更辛勞，特別在婦女節前夕準備了保養品來贈送給所有女性同仁及員工；除了表達對女性同仁的敬意，並慰勉女性同仁平日在工作崗位上辛勞的付出，另外分局長也親手在每一張卡片寫上女性同仁名字，讓所有女性同仁收到後都倍感溫馨，直說分局長真的好有溫度。

劉炯炫表示，近年來女性警察同仁有增加的趨勢，以新店警分局為例，全分局警職人員共有596位，為其中女性警職人員共有54位，占了9.06％；女性警察同仁在單位內的角色也日趨重要，新店警分局內就有1位女性副分局長、2位女性組長等。

劉炯炫表示，對於長期以男性為主的警察環境，女警的執勤方式及工作內容已與男警差異不大；已婚的女警們在下班之後還要兼顧家庭，甚至要照顧小孩，真的非常辛苦，所以趁著婦女節前夕贈送每位女性同仁一份小禮物，來感謝她們平時對工作及家庭無私盡責的付出。

(中時 )