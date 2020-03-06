蔡阿嘎去年拍了一部驗證「防刮神器」影片，還拿自己愛車親自測試，結果讓他大罵「聽你在放屁」，疑為這次衝突導火線 (影音取自蔡阿嘎YouTube)

超人氣網紅、YouTube頻道擁有237萬訂閱者的「蔡阿嘎」日前在北投當街遭攻擊，蔡阿嘎本人受傷，妻子「二伯」則是受到驚嚇，劇烈宮縮，打人嫌犯則在30小時後落網。針對犯案原因，陳嫌供稱是半年前因「改裝車」話題與蔡阿嘎在網路上起衝突，隨後有PTT鄉民查詢蔡阿嘎YT頻道，並找出導火線影片。

陳嫌供稱去年8月在網路上與蔡阿嘎因「改裝車」話題起衝突，認為蔡阿嘎講話太囂張才會動手打人。PTT鄉民也迅速翻出蔡阿嘎去年8月拍攝的9部影片，並表示只有其中一部「防刮神器？車子刮傷塗完就恢復！聽你在放屁！」比較符合這次改裝車話題。該影片蔡阿嘎試用一款網路火紅的防刮神器，並拿自己愛車測試，最後的結果卻讓他大罵「聽你在放屁」，痛斥廣告不實，獲得網友好評。

不過網友實際點進影片後，發現留言區並無出現激烈爭吵情形，反而還有許多車廠人員留言支持「這有用我們家板金師傅就不用混了」，不少粉絲也表示蔡阿嘎EQ在網紅圈相當高，鮮少與人發生爭執，而且如果蔡阿嘎真的跟網友互嗆，粉絲不會不知情，懷疑是嫌犯掰出的理由。除此之外，嫌犯臉書從未提到不滿蔡阿嘎，加上兩名嫌犯錄口供時，口徑過於一致，也讓警方懷疑是串供，背後恐有人指使。

(中時電子報)