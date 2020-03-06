新冠肺炎疫情延燒，員警偵辦刑案必須接觸各式各樣的犯嫌或是被害人，若是當中有確診及居家隔離、居家檢疫患者，員警就會暴露在高度危險當中，面對這樣的狀況，新北市永和警分局特別設立臨時的戶外偵詢處，架設筆電、照明設備及隔離版等，進行隔離偵詢，確保員警值勤安全。
永和警分局指出，被逮捕的人犯充滿不確定性，員警必須使用M-police小電腦查明是否為居家隔離或居家檢疫對象，若是，則不帶進辦公廳舍，而是直接帶往分局設置的戶外偵詢區，員警在空曠場所進行偵詢，偵詢完畢則會請示地檢署檢察官，進行後續解送事宜，這樣的作法對員警自身安全也是一種保護。
永和警分局戶外偵詢室設置在分局旁空曠通風的機車棚，現場架設桌椅、電腦及錄影音器材及照明設備，偵詢員警與犯嫌或報案人有一定距離，中央還隔著壓克力板，阻隔偵詢中的飛沫傳染，走道外也會有員警進行戒護。此外要搭載犯嫌的巡邏車及偵防車，分局也律定每日要就經常接觸的部位進行消毒擦拭二次，避免病毒沾染。
疫情引發社會高度關注，警察機關是維護社會治安的第一道防線，絕不能因此鬆懈，嚴守防疫之門。
(中時 )
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