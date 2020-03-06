聯準會（Fed）本周二緊急降息2碼，由於是非例會降息，引發市場諸多聯想，「新債王」岡拉克（Jeffrey Gundlach）接受CNBC專訪時表示，緊急降息顯示Fed已經慌了，接下來還會進一步寬鬆銀根，美國將重返零利率。他還指出，美10年公債殖利率即將觸底，現在不建議進場買進，眼下「持有現金」才是王道。

本周全球金融市場頭號震撼彈無疑是Fed緊急降息2碼，對此岡拉克認為Fed是啟動新一波降息循環，基準短率將下探零利率。

岡拉克表示，「回顧歷史經驗，如果Fed在非例會期間出現恐慌降息，特別是一口氣降息2碼，通常接下來很快就會再度寬鬆銀根，我認為此次也會一樣，可能在本月18日的例會就會進一步降息。」

他還說，「我們會看到短率將下探零利率，我之所以說Fed出現恐慌降息是有所本的，因為企業活動很可能陷入萎縮。」

在岡拉克發表看空美國利率後市後，美國10年公債殖利率跌勢擴大，周四盤中摜破0.9％支撐，一度來到0.808％的歷史新低。周五則又破底，最低觸及0.706％。

不過，岡拉克認為，美國10年公債殖利率即將觸底，再跌空間已經不大，相較之下，2年期公債殖利率可能會出現加速補跌，該基準債率周四跌至0.516％，同樣改寫歷史新低。

岡拉克表示，鑑於新冠肺炎爆發產生的種種不確定性，以及可能對美國經濟成長帶來難以估測的衝擊，當前投資人並不用花心思瞭解美債的後市走向，持有現金才是眼下的投資上策。

他指出，投資人應該將重點擺在美國經濟受疫情衝擊的部門以及程度，觀察指標可以鎖定美國每周的失業救濟請領人數報告與消費者信心指數，從這些指標可看出作為美國經濟頭號支柱的家戶，消費動能有無轉弱的情況。

(工商 )