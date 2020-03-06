新冠肺炎疫情蔓延，南投縣為維持醫護防疫量能，避免醫院內群聚感染，造成社區流行，自3月9日起提高醫院防疫標準，縣內10家醫院含醫院附設護理之家，全面停止探病，陪病採實名制措施並限1人。

衛生局表示，因應肺炎防疫管制措施，包括停止探病，除加護病房、安寧病房及經主治醫師醫療專業同意者外，一般病房一律禁止探病，請家屬親友改採視訊、通訊聯繫；每名住院病人陪病者以1人為限（含照顧服務員），並採實名登記；醫院附設護理之家，比照陪病限1人。

南投縣10家禁止探病醫院，包括衛生福利部南投醫院、衛生福利部草屯療養院、台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院、佑民醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、曾漢棋醫院、中國醫藥大學附設醫院草屯分院、東華醫院。

護理之家包括南投醫院附設護理之家、草屯療養院附設精神護理之家、台中榮民總醫院埔里分院附設護理之家及精神護理之家、埔基附設護理之家、竹山秀傳醫院附設護理之家、東華醫院附設護理之家。

(中時 )