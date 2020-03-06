新北市中和區公所斥資改善秀山公園步道及涼亭暨嘉穗公園羽球場改善工程，於去年12月底完工，中和區公所今（6日）上午於秀山公園辦理工程啟用儀式。（中和區公所提供）

新北市中和區公所斥資改善秀山公園步道及涼亭暨嘉穗公園羽球場改善工程，於去年12月底完工，中和區公所今（6日）上午於秀山公園辦理工程啟用儀式。（中和區公所提供）

新北市中和區公所斥資改善秀山公園步道及涼亭暨嘉穗公園羽球場改善工程，於去年12月底完工，中和區公所今（6日）上午於秀山公園辦理工程啟用儀式。（中和區公所提供）

為提供市民更多休閒及運動的場所，新北市中和區公所斥資改善秀山公園步道及涼亭暨嘉穗公園羽球場改善工程，於去年12月底完工，中和區公所今（6日）上午於秀山公園辦理工程啟用儀式，由中和區長賴俊達主持。

賴俊達表示，秀山及嘉穗公園分別位於自立路15巷及民利街，兩座公園周遭均為住宅區，是附近鄰里居民喜愛的運動休憩空間。秀山公園內有環形步道與涼亭可供民眾健走運動及乘涼休息，因植草磚步道積水濕滑且涼亭木作老舊不堪使用，為防止結構不穩定可能造成民眾受傷，公所於2019年分別進場改善，打造全新平整的步道及耐用景觀涼亭。

另嘉穗公園山頂設有羽球場供民眾打球運動，但羽球場地板破損嚴重，有安全上的疑慮，公所同年11月進場鋪設全新羽球場專用地坪，為羽球場換新衣，使民眾有最優質的休閒環境。

2座公園改善後每月使用人數超過2萬人次，能提供市民更安全舒適的散步及運動休閒場所。賴區長進一步表示將持續推動市民有感建設，打造舒適樂活的休閒空間，秉持著「幸福中和，健康樂活」的理念，持續為中和區地方建設換新衣，謀求地方區民福祉。

另因應新冠肺炎疫情，因國內陸續確診家庭、醫院群聚感染病例，啟用典禮活動會場座位皆間隔1公尺，現場也配合發放口罩，並進行衛教宣導「有呼吸道症狀者，應儘速就醫；平時保持勤洗手或以酒精乾洗手方式維持清潔」。

(中時 )