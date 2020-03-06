防疫概念失靈？COVID-19疫情全球擴散，宏達電強打VR虛擬會議、宅在家玩VR遊戲殺時間等防疫概念，不過宏達電2月營收依然破功、僅有4.2億元，再度改寫最低紀錄。

為讓防疫期間，遠距辦公、不便出國差旅或拜訪客戶的企業人士，都可以保有良好的溝通管道，宏達電展開VR虛擬多人協作／會議系統VIVE Sync測試版本計畫，已陸續邀請特定使用者參加體驗中，日前宏達電台灣區總經理陳柏諭、宏達電執行長Yves Maitre、中華電信行動通信分公司總經理陳明仕、中華電信行動通信分公司副總經理胡學海，分別在宏達電英國分公司、宏達電台灣新店總部、中華電信行動分公司三地開VR會議。

另外，宏達電也宣布台灣、中國、香港與澳門的Viveport Infinity會員自於2月19日起至3月31日，可免費使用無限制虛擬實境訂閱服務一個月攬客。

即使宏達電拼命躋身防疫概念股，2月營收依然受疫情影響倒地，以宏達電在中國已經沒有生產據點已久，中國市場對宏達電VR貢獻度高來說，顯然宏達電主打的防疫概念在COVID-19疫情中還無法發揮。

(工商 )