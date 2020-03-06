氣動元件廠氣立，農曆年後接獲大陸口罩及防護衣等醫療器材設備大量增購自動化設備，急需氣動元件及旋轉氣缸等自動化元件訂單。但囿於大陸廠配合當地政府防疫，工作天數比原定減少兩週，急單效應無法反映在2月及前2月營收上，雙雙呈現衰退。氣立2月底接單強勁，將反映在3月營收上。

氣立2月合併營收0.62億元，比去年同期減少17.36％；前2月合併營收1.46億元，較去年同期衰退27.0％。

氣立主管表示，農曆年後，接獲醫療器材業者採購氣動元件及旋轉氣缸短急單，金額超過2千萬元，平常旋轉氣缸採購量少之又少，這次採購量超過5年的總和。大陸廠配合當地政府防疫措施，延後至2月10日復工，17日才真正動工，工作天數僅兩周，大陸又佔氣立營收比重高達80％，才會出現2月及前2月營收雙雙衰退的情況，2月底接單會反映在3月營收上。

氣立主管表示，氣立3月新接訂單比去年同期及農曆年前均成長3～4成，目前排單至4月，台灣及大陸廠都必須加班趕工。

法人預估，氣立3月合併營收上看1.2億元，有機會挑戰去年同期1.38億元的單月新高。

(工商 )