疫情影響大陸廠產能，群光（2385）2月營收為42.8億元，比上個月大減31.2％，也比去年同期減少13.6％。雖然2月營收觸及低點，但法人預估，隨著產能逐漸回復正常，3月營收將會較2月明顯爬升，另外，群光為了因應中美貿易戰，去年即在泰國租借廠房，去年第四季以來已開始貢獻營收，目前運轉順利，未受疫情影響。

(工商 )