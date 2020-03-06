疫情影響 群光2月營收月減31.2％ 19:512020/03/06 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情影響大陸廠產能，群光（2385）2月營收為42.8億元，比上個月大減31.2％，也比去年同期減少13.6％。雖然2月營收觸及低點，但法人預估，隨著產能逐漸回復正常，3月營收將會較2月明顯爬升，另外，群光為了因應中美貿易戰，去年即在泰國租借廠房，去年第四季以來已開始貢獻營收，目前運轉順利，未受疫情影響。 (工商 ) #群光 #月營收 #疫情 #產能 #大陸廠 也許您會感興趣 推薦閱讀 避險吸引力消退 美元多翻空 04:102020/03/02 焦點新聞 南沙港鐵路5標中山段 加碼建設 04:102020/03/02 焦點新聞 蘇揆呼應陳時中 籲公職民代減少跑攤 10:262020/03/02 政治 美歐股市震盪... 疫情擴散 多元配置抗波動 04:102020/03/03 投資理財 防堵疫病破口 醫護全面篩檢 04:102020/03/04 生活新聞 借鏡新加坡防疫模式 04:092020/03/05 論壇廣場 商研院：台灣系統內化好體質 必能成功對抗疫情 13:222020/03/05 財經 IMF看淡全球GDP 陸增速低於5.6％ 04:092020/03/06 焦點新聞 安永：防疫期間 預防移轉訂價問題風險 04:102020/03/06 產業特刊 新冠黑天鵝重傷全球 04:102020/03/06 時論廣場 財經熱門新聞 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 黑暗時刻再度來臨！ 美股開槍...油價快逼近死線 - 財經 經濟數據超亮眼仍沒效！ 美股開盤暴跌近800點 - 財經 華為砍單供應鏈難逃死劫？ 台積電驚爆能拿2肥單 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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