今年5月即將上映的動畫電影《狗狗史酷比！》於6日公開了全新預告，透露了更多史酷比和薛吉這天生一對的天兵麻吉組從小的相遇過程，以及一起探險的神秘事件偵探社團員們。在偵破幾百件案子後，這一次，薛吉和史酷比的離奇失蹤，將再次號招大夥同心協力展開全新大冒險，共同面對偵探社生涯的最大謎團。

《狗狗史酷比！》是第一部完全動畫的史酷比電影，在這個起源故事中可以看見更多關於神秘事件偵探社的創始故事，包括小時候的史酷比與薛吉在海邊的相遇，以及兩人在萬聖節鬼屋裡遇見立志成為警探的青少年弗列德、葳瑪和戴芬，並共同成立神祕事件偵探社的過程。

除了代表班底外，預告中也能看見各種經典元素，包括有著藍綠色噴漆和橘色花朵、上面附著衛星線路和各式儀器的招牌厢型車「神祕機器」，還有動畫中最受歡迎的「英雄組合」藍鷹隊長、機械狗迪哥與他們的超現代飛船獵鷹號，以及大反派卑鄙阿達，滿滿的童年回憶將以嶄新形式全數出現在大銀幕中，眼尖的觀眾還能找到滿滿的彩蛋。

(中時 )