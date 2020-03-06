海巡署偵防分署台東查緝隊109年3月6日會同宜蘭查緝隊、宜蘭縣警局刑警大隊、臺東縣警察局臺東分局及宜蘭縣政府等單位，報請宜蘭地檢署指揮，於宜蘭縣頭城鎮破獲一座非法酒精製造工廠，現場查獲2名涉案國人、酒精成品15公升、異丙醇400公升、乙醇70公升、分裝工具一批，全案依違反詐欺罪及藥事法移送臺灣宜蘭地方檢察署偵辦。

臺東查緝隊日前接獲情資，北部地區有不肖人士見新冠肺炎(COVID-19)疫情造成民眾搶購消毒酒精，原物料短缺，認有利可圖，遂以簡陋設備及工業用異丙醇做為原料，稀釋成乾洗液，謊稱為75%的醫療用酒精，利用LINE群組宣傳有抗菌、消毒效果，並以一桶3.75公升販售價格新台幣750元予不特定民眾，高於市價1.8倍，短短數週已獲取不法利益逾百萬元，經專案小組多日追查，掌握下流零售商及製造工廠位置，並協請宜蘭酒廠檢驗其成分，確認不法後於犯嫌交易時一舉查獲，及時防止劣質品繼續流入市面。

臺東查緝隊呼籲，防疫時期為維護自身健康，勿購買來路不明消毒劣質酒精，將持續結合檢、警、調、海關及地方政府等單位，全力執行相關不法查緝工作，積極維護國人身體健康及防範肺炎疫情，民眾如發現不法，可隨時撥打「118」海巡服務專線，檢舉不法活動，共同為維護社會治安盡一份心力。

(中時電子報)