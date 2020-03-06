智利、阿根廷等南美國家，陸續傳出新冠肺炎疫情，外交部呼籲旅客注意相關國家的入境與檢疫政策。

外交部指出，智利總統皮涅拉於3月3日在總統府召開記者會證實，距智利首都Santiago以南逾200公里的Talca省出現智利首宗「新型冠狀病毒肺炎」確診病例。智利衛生部已根據「世界衛生組織」（WHO）之國際衛生準則擬訂「新型冠狀病毒肺炎防治計畫」，並進一步強化機場、港口及陸路等入出境及醫療衛生等相關單位之傳染病監測、協助及檢疫等機制。

智利要求，所有國際旅客均須如實填寫健康狀況聲明書：該聲明書有法律效力，須敘明最近一個月內曾到訪之國家或地區，對於隱瞞、謊報者將視其情節輕重，採取罰款及追究法律責任不等之措施。

智利於機場設置醫療站：來自包括中國大陸、南韓、義大利、新加坡、日本及伊朗等疫病高風險國家，且具有發燒等可疑症狀之旅客，均須在機場醫療站接受檢查，並在醫療人員陪同下，自機場逕赴醫療機構接受進一步檢查；另來自高風險國家，而未有可疑症狀、健康者，建議施行14天居家隔離等措施。

另外，阿根廷國家衛生部也在3月3日宣布，阿根廷出現首例「新型冠狀病毒肺炎」確診病例，患者為近期曾赴義大利及西班牙等國的阿根廷籍人士。外交部提醒赴阿國旅遊之國人應做好個人防護並注意自身健康狀況，應避免出入人潮眾多場所及密閉空間，以維護自身健康。

(工商 )