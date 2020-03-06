為強化國際布局，安盛生（6734）6日宣佈，即日起將由史丹佛大學榮譽教授Peter Fitzgerald與現任技術長陳彥宇分別擔任新科董事長與總經理。共同創辦人暨現任董事長兼總經理蔡東孟博士，則轉任營運長。

Peter Fitzgerald 表示，安盛將手機鏡頭變成醫療等級的體外診斷儀器的獨家核心技術PixoTechR，會為數位醫療帶來革命性的改變。

陳彥宇也表示，作為一家深度結合檢測及資訊技術的數位醫療公司，相信安盛有機會為台灣以及全世界的健康醫療做出巨大貢獻。

一路看著安盛成長的投資人暨晟德集團董事長林榮錦認為，現在是數位醫療發展的關鍵時刻，需要更國際化的領導團隊來掌握全球市場先機，預期以Peter的醫學工程背景與歐美健康醫療產業的人脈，加上陳彥宇的創新與願景能力，將深化安盛的國際布局。」

Peter Fitzgerald是史丹佛大學醫學院的榮譽教授，也是一名資深的醫療器材與生醫創投家。他參與設立的創投公司，包括LVP Capital, TriVentures，以及TransPacific Venture Partners。多年來，除擔任FDA的諮詢委員外，Peter Fitzgerald博士亦擔任多家國際醫材大廠的顧問，並有帶領新創公司成功轉型、創造價值的豐富經驗。

而陳彥宇除了對醫療器材及數位醫療產業有深入的洞見外，於MIT、Caltech以及Stanford的歷練，亦厚實了他在先進技術研發與創新創業上的底蘊。陳彥宇於2019年獲頒艾森豪獎金，與美國近五十家醫療機構及生醫新創生態系的意見領袖深度交談，對數位醫療的趨勢有第一手的掌握。

(工商 )