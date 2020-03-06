氣動元件大廠亞德客-KY（1590）大陸廣東佛山及浙江寧波兩地工廠，受新冠肺炎疫情影響而延後開工，工作天數減少，致使2月及前2月合併營收雙雙呈負成長。亞德客3月目前接單強勁，第一季合併營收有機會彌補前2月衰退部分。

大陸過年期間，爆發新冠肺炎疫情，亞德客2月初接獲中國大陸中央政府指示，大陸口罩及防護衣等醫療器材設備大量增購自動化設備，急需氣動元件訂單，必須事先備料，浙江寧波及廣東佛山兩地工廠2月17日全面復工，接獲1億多元訂單，但囿於工作天數比原定減少兩周，急單效應無法反映在2月合併營收上，2月底接單將反映在3月合併營收，彌補前2月合併營收衰退部分，第一季合併營收預估與去年同期持平。

亞德客2月合併營收人民幣1.24億元，比去年同期減少22.2％；若以新台幣計價5.32億元，較去年同期衰退27.03％。前2月合併營收人民幣3.29億元，比去年同期減退21.21％，以新台幣計價14.21億元，較去年同期減少25.24％。

亞德客表示，亞德客3月訂單需求強勁，以回升至去年第二季旺季水準，究竟是因景氣復甦或是春節假期造成需求遞延，有待觀察。目前出貨仍受城市管制所影響。

(工商 )