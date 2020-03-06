據《新浪財經》報導，大陸三大電信營運商表示，前兩月大陸5G網路建設80％正如期推進，今年5G覆蓋大陸全國地級以上城市的目標不變。中國移動表示，計畫第四季實現5G獨立組網商用，建成全球規模最大的5G網路。

(旺報 )