陸前兩月5G網路建設80％如期推進 20:202020/03/06 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據《新浪財經》報導，大陸三大電信營運商表示，前兩月大陸5G網路建設80％正如期推進，今年5G覆蓋大陸全國地級以上城市的目標不變。中國移動表示，計畫第四季實現5G獨立組網商用，建成全球規模最大的5G網路。 (旺報 ) #5g #大陸 #網路 #建設 #計畫 也許您會感興趣 推薦閱讀 工商社論》我們對5G的期待與提醒 04:102020/03/02 財經要聞 祭早鳥資費搶客 台灣大亮牌 5G雙飽1,399元 04:102020/03/02 財經要聞 遠傳聯手愛立信 目標5G暑假開台 17:262020/03/02 財經 《熱門族群》新一波去美化，穩懋、宏捷科業績有看頭 10:512020/03/03 財經 不畏疫情 台中房市萬箭齊發 01:012020/03/05 地方新聞 老美密謀4招獵殺華為！ 全球5G決裂…台廠選邊站更賺 00:032020/03/06 財經 《通信網路》5G資費怎麼算？中華電率先亮底牌 13:412020/03/06 財經 隨三星S20系列中華電信首推5G方案 開台後不加價 17:342020/03/06 科技 5G方案中華電鳴槍台灣大哥大跟進 再推月租減5千優惠 17:432020/03/06 科技 遠傳5G早鳥方案 價格沒懸念 18:002020/03/06 財經 財經熱門新聞 不只黑天鵝！油價大血崩兇手還有它 - 財經 殺3500點還沒完！MSCI警告：美股恐再崩3千點 - 財經 油價爆大災難？沙國最怕的狠角色快攤牌了 - 財經 追上台積電7奈米？ 英特爾動作讓人跌破眼鏡 - 財經 全聯3／7開賣防疫酒精 600ml大罐裝 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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