洋基今天熱身在客場與底特律老虎對決，洋基推出新加盟的Gerrit Cole先發，不過相較於前兩場出賽的表現，本場比賽他投的可是有些糟糕，只投了兩局並被打出4支全壘打，失掉6分自責分，而本場比賽旅美小將江少慶同樣也有出賽。

Gerrit Cole自從轉隊到洋基後，一舉一動都相當被大家所關注，而他在前2場熱身賽的表現都相當不錯，沒有任何失分，不過在本場比賽他只投了2局，就被老虎隊砲轟，被打出4支全壘打，直接失掉6分，導致自責分率爆漲來到9.53，不過幸好洋基打線有把Gerrit Cole解套，避免吞下敗投。

而我國旅美小將江少慶也有在本場比賽登板，他在第八局時接替上場投球，一上場就送出三振，不過面對下一棒卻直接丟到人，導致壘上有人，接下來在被擊出2支安失掉2分後，用三振結束該半局，今日成績只投一局送出2K、被擊出2支安打、2分自責分。

最後本場比賽演變成打擊戰，兩邊火力都十分精彩，不過明顯由全場擊出9支全壘打的老虎技高一籌，終場就以15比11拿下比賽勝利。

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(中時電子報)