高雄市中科院大樹院區，正在生產飛彈製成的產線，晚間7時多傳出爆炸火警，消防局獲報隨即出動人員趕往搶救。中山科學研究院大樹院區，是專門做飛彈燃料的重要廠區。

據了解，爆炸地點為推進研製廠，是專門研究生產火箭、飛彈推進燃料的地方，現場有4名人員受傷1命危。

受傷名單如下：

劉漢屏，（男40歲）燒傷送往義大醫院。

吳建騏，（男55歲）燒傷送往榮總。

陳水明，（62歲）擦傷送往義大醫院。

張正宏，（63歲）擦傷送往義大醫院。

(中時電子報)