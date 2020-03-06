高雄大樹中山科學研究院驚傳爆炸火警 多人送醫 20:152020/03/06 中時電子報 湯萱樂 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國家中山科學研究院。(翻攝自臉書) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市中科院大樹院區，正在生產飛彈製成的產線，晚間7時多傳出爆炸火警，消防局獲報隨即出動人員趕往搶救。中山科學研究院大樹院區，是專門做飛彈燃料的重要廠區。 據了解，爆炸地點為推進研製廠，是專門研究生產火箭、飛彈推進燃料的地方，現場有4名人員受傷1命危。 受傷名單如下： 劉漢屏，（男40歲）燒傷送往義大醫院。 吳建騏，（男55歲）燒傷送往榮總。 陳水明，（62歲）擦傷送往義大醫院。 張正宏，（63歲）擦傷送往義大醫院。 (中時電子報) #大樹 #火警 #爆炸 #高市 #中山科學研究院 #中科院 #受傷 #飛彈燃料 #火箭 #高雄 也許您會感興趣 推薦閱讀 旗山森林火警 海豚與黑鷹聯合搶救 09:292020/03/03 社會 彰化喬友大樓火警？騎樓冒煙引虛驚 10:272020/03/03 社會 宜蘭礁溪小吃店火警 3人輕傷 12:442020/03/03 社會 高市3月推愛情月 總統套房喋血價1990元 17:242020/03/03 生活 韓國海軍演習出意外 手榴彈船上爆炸 21:192020/03/03 軍事 台大公共衛生大樓火警 急疏散526師生 17:122020/03/04 社會 高市紓困 駁二等租金減2成 04:102020/03/05 地方新聞 韓國瑜捲袖彎腰 防治登革熱 04:102020/03/05 地方新聞 林園民宅遭丟汽油彈縱火1死 死者堂哥疑涉案 11:222020/03/05 社會 減輕視障者學習負擔 高市祭萬元補助 04:102020/03/06 地方新聞 社會熱門新聞 高雄大樹中山科學研究院驚傳爆炸火警 多人送醫 - 社會 狠打蔡阿嘎孕妻！2嫌被起底「館長粉絲」、「恐怖前科」 - 社會 當年魯蛇炫娶烏克蘭正妹 5年後辣妻變成… - 社會 印度籍中研院職員 疑服用不明藥物猝死院內 - 社會 被吳宗憲告 館長認言語不妥理念沒錯願和解 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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