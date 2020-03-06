藥師、藥劑生代表們在協助販售口罩的一個月來，也扮演起防疫衛教角色，站在社區第一線，向民眾宣導正確的防疫觀念，安撫不安不耐的心情，避免不必要的恐慌。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美強調，防疫是長期作戰，感謝社區藥局藥師加入一起努力，為守護全民健康把關，使整體防疫工作更順暢執行。（謝瓊雲攝）

彰化縣藥師公會前理事長洪章榮指出，政府此時不該鼓勵大型醫療院所搭帳棚、弄車道旁櫃台，設置什麼不切實際的「藥來速」，而應藉機宣導醫藥分及分流，慢箋在藥局領藥，小病也可就近在藥局請教藥師指示用藥，不必動不動就上醫院。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美6日到溪湖慶華藥局，向社區藥局的藥師代表們表達感謝、加油打氣，不料卻當場成了吐苦水大會；有藥師自嘲賣口罩賣到賠錢，全家人都成了苦命又無怨無悔的阿信。但也笑說感覺到藥師在民眾心中地位明顯提升，王惠美送上媽祖平安餅、乖乖和蠻牛，希望「媽祖保佑、病毒乖乖」，藥師們繼續努力撐下去！

口罩實名制販售實施滿月，王惠美上午在彰化縣藥師公會理事長蕭輔元、藥劑生公會理事長黃萬福和衛生局長葉彥伯等人陪同下，到藥局向多名出席的藥師代表們致意，也與藥師們呼籲民眾配合「2不3要」政策宣導、加強防疫工作。

新冠肺炎疫情肆虐，中央流行疫情指揮中心自2月6日實施口罩販售實名制，社區藥局承擔起協助販售口罩的重責，累壞許多一人藥局的藥師及其家人；不少發言藥師忍不住大吐苦水，分享一個月來的甘苦。

蕭輔元表示，這次防疫措施，提升社區藥師在民眾心目中的地位，讓民眾知道遍布在各社區的藥師，是關心全民健康的第一線人員；尤其感謝縣府把藥師比照醫事人員納入，每人1天2片，分兩次移撥防疫口罩給基層藥局，守護藥師健康。黃萬福則批評實名制倉促上路，導致初期基層手忙腳亂，但仍不失為好制度，國家有需要、能為百姓付出，他們都很樂意。

藥師公會前理事長洪章榮指出，政府不該鼓勵大型醫療院所搭帳棚、弄車道旁櫃台，設置什麼不切實際的「藥來速」；值此防疫期間，更應藉機宣導、鼓勵民眾，醫藥分流、分級，小病少上醫院，可到藥局請教藥師指示用藥，或持慢性處方箋就近在社區藥局領藥，才能真正避免院內感染風險。

大村天德藥局藥師蔡佩凌說，很多民眾以為幫忙賣幾百片口罩很輕鬆，卻不知道在現場與電話的藥物諮詢、藥品管理調劑外，常常要花上半天清點、分裝口罩，初期還得自掏腰包購買分裝用的夾鏈袋；加上採實報實銷，晚上還要算帳清點數量，常因忘了收錢、找錯錢，最後賣到賠錢，雖然一周七天、連周日也不能休息，但還是無怨無悔，因為聽到民眾一句「謝謝、你辛苦了」，就值得了。

彰化縣長王惠美說，非常感謝全縣340家社區藥局與549位藥師、藥劑生的配合，無怨無悔，每天不間斷的分裝、販售口罩，在平日藥局工作外，還要在第一線傳達正確防疫觀念，安撫民眾不安、不耐的情緒，為守護全民健康把關。

(中時 )