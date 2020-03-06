投資臺灣事務所6日召開中小企業擴大投資審查會議，會中通過南台彩藝、誠泰科技、騵大科技、德冠企業、興隆興工業及昭侒水產等六家企業投資案，總共投資19億元。累計中小企業加速投資行動方案通過162家中小企業投資約746億元，帶來6,951個本國就業機會。

投資台灣事務所說，從傳統印刷起家歷經半世紀的南台彩藝，為因應全球工業智能化趨勢，也必須導入創新元素力拚升級。將斥資超過8億元將現有兩座印刷廠整併至臺南科技工業園區，與國內外頂尖智能數位化機器廠商進行跨國智能結盟，添購智能化機械設備以提升印刷技術，並建立新型態商業模式，使生產與銷售端連結，實現印刷行業網路平臺化的願景，可新增國內32個就業機會。

投資台灣事務所表示，誠泰科技為專業生產與銷售環保型熱熔膠及自黏式防水膜廠商，其中自黏式防水膜產品廣泛運用於國內大型公共工程施作如機場高鐵、捷運、鐵路地下化工程、焚化爐、火力發電廠、橋梁等建設，並以自有品牌行銷國內外市場。為了滿足未來市場需求與建立產業差異化優勢，將投入逾1億元與招募13名本國人才，在南科高雄園區新建廠房，導入智慧化功能產線，並積極研發環保防水材料技術，未來新廠規劃量產環保型防水材料，將逐步以熱熔膠取代瀝青膠體，運用熱熔膠常溫的自流性與能對孔洞進行自癒性及修補特性，達到更完整防水效果。藉此次投資，引導市場逐步轉型使用具環保特性防水材料，對環境貢獻一份心力。

騵大科技以「農業廢棄物氣化發電」、「製程熱源整合有效利用」、「依循環經濟模式生產高值產品」、及「研發能資源回收技術」等核心技術衍生高值產品。為因應市場需求、技術經濟及自動化提升，規畫投入逾1億在臺南新營增設能資源再利用廠，致力於開發綠色製程、創新技術及智慧技術，可有效整合製程，以節省能源及成本提升產能，朝向達成零廢棄物、零二氧化碳排放之永續發展目標，預計可創造45個工作機會。

德冠企業專營純鋁、鋁合金等特殊板料及線材，並經銷中鋼鋁業產品及代理全球鋁品進出口貿易。為了因應未來永續經營及成長需要，將投資逾1億元在高雄市和發產業園區建設新廠，預計招募20位本國人力，朝自動化、智慧化邁進。擴廠目的除了增加經濟規模有效降低成本，並增加外銷競爭力外，投資項目更是與國家重點產業發展息息相關，德冠企業也是政府「國艦國造」政策重要生力軍，現今更積極爭取加入離岸風電運輸船零件供應鏈團隊，布局參與綠能相關產業。

興隆興工業專營大型零部件製造，為國內外工具機、自動化設備、高階精密產品與國防產業零件提供加工服務，產品精度獲得國內外多家大廠肯定，不但是漢翔航空機械設備商唯一零件指定供應商，也通過美商應用材料加工認證。主要客戶皆為業界翹楚，包括千附實業、東捷科技、三菱重工、中鋼機械、友嘉集團、永進機械等。由於臺中市太平區舊廠不敷使用，為了提升電子/自動化設備及高階精密產品營業占比，布局多元化經營，決定斥資近6億元在嘉義大埔美精密園區新廠增設產線，同時引進專為離岸風機業務量身打造的特大型加工機臺，解決臺灣機臺太小，風機水下基礎地基限於國外製造的困境。將可帶來64個本國就業機會。

昭侒水產以創新生技養殖為目標，採用科學養殖新技術，將斥資逾1億元在屏東佳冬鄉新建防疫型室內智慧化養殖場，增設智慧化養殖及監控設備，運用智慧感測裝置強化各項養殖環境條件，以數位管理突破現有養殖技術缺陷。不但可提高種苗品質與產量，更可降低整體產業鏈發展瓶頸。未來將在新養殖場屋頂增設光電設備，利用太陽能提供養殖設施綠色能源，推動傳統養殖業轉型發展綠色新農業，讓臺灣養蝦技術再度成為全球新亮點。可帶來16個本國就業機會。

累計投資臺灣3大方案已帶動385家企業投資約8,978億元，預估創造74,563個本國就業機會，後續尚有76家企業排隊待審。

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