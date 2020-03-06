【現場直播】中央流行疫情指揮中心 針對新冠肺炎疫情例行記者會｜2020.03.06

新冠肺炎（COVID-19）疫情全球升溫，台灣中央疫情指揮中心今又新增一例確診（第45例），不過最受關注的卻是澳籍確診音樂家，因為曾在台灣短暫停留，接觸者達147人，造成103位民眾需居家隔離。這令人產生質疑，境外人士恐成為台灣防疫缺口，原因是沒有「健保卡」來追蹤旅遊史。

在今日疫情指揮中心記者會中，有媒體提問，由於澳籍確診音樂家沒有健保卡，在台看診時無法跳出旅遊史，因此無法看出在疫區曼谷曾機轉機，是否曝露了台灣新冠肺炎的防疫破口？

對此，指揮中心執行官周志浩指出，儘管健保IC卡很便利，透過讀卡就會自動跳出旅遊史等註記，但必須要強調一件事情，不論有無健保卡，醫師在診察時就要記得詢問「旅遊史」，這才是最保險的做法。

周志浩指出，不要只依賴健保卡，疫情高峰期仍需落實「TOCC」機制，即確實詢問並記錄旅遊史（Travel history）、職業別(Occupation)、接觸史（Contact history）及是否群聚（Cluster）等資訊，並遵循相關感染管制措施，及時採取適當的隔離防護措施。

面對防疫破口，指揮官陳時中指出，現在疫情越來越複雜，第二波正面臨「全球性」考驗，如何維持台灣不鎖國，卻又能守好防線。未來已不再是「針對性」，而是防堵「不特定」的病例，這將是日後防疫課題。

(中時電子報)