《大國戰「疫」》近期出版

最近在新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐中國大陸，世界各國都深受疫情所害，數千人不幸死亡，近十萬人被病痛折磨，一部由大陸文宣部門指導發行的圖書《大國戰「疫」——2020中國阻擊新冠肺炎疫情進行中》還未出版，就遭到外界輿論質疑，官方立即叫停下架。外界批評，疫情未過就急著拍馬屁慶賀，根本是「低級紅」。

《多維新聞》發表社論指出，此書出版消息發表於2月26日，媒體稱此書是「中央宣傳部、中國國務院新聞辦公室指導」下「緊急編輯製作」，從「200餘萬字主流媒體公開報導中精選相關素材、進行整編」。但是報導一出就招致各界輿論一片噓聲，被批評為疫情尚未結束就忍不住要「下山摘桃子」。

社論認為，當前疫情形勢如此嚴峻，數千死者屍骨未寒，近十萬人被感染，數十萬人被隔離，數萬醫護人員冒死奮戰在抗疫一線，近6千萬湖北人仍被封鎖在家中，人心驚惶，經濟社會發展和國家秩序遭受數十年未有的重創。因防控和管理不善造成的錯誤與責任還遠未調查理清，宣傳系統的一些官員不配合整個國家防控疫情的大局，不去反思如何加強和改善防疫抗疫的工作，反而在民眾尚未脫離災難之時，就開始急不可耐地喪事喜辦，阿諛逢迎，出書自擂，把最高領導人放到火爐上烤，其心態之扭曲令人歎為觀止。

社論稱，諸如此類「低級紅」的追捧，近期並不少見於大陸媒體，例如，2月29日在整個國家深受疫情傷害、民心難安之際發表《日子過得像蜜一樣甜》的宣傳報導，讓人不忍卒讀。更有甚者，如近日有不少媒體轉載一篇自媒體文章《理直氣壯，世界應該感謝中國》，文章聲稱「美國欠中國一個道歉，世界欠中國一聲感謝」，吹捧中國大陸防疫「驚天地、泣鬼神」，卻根本無視疫情起源於湖北武漢，而且也正是因為地方官僚在疫情爆發之初的無能以及疫情預警系統缺陷，才導致疫情在全球擴散的最基本事實。這等常常出現在網路中，錯誤百出、穿鑿附會和自相矛盾的民粹主義網文，如果出現在民間自媒體，人們最多也就一笑了之，不料卻在國家和人民承受巨大災難之際，堂而皇之地刊登轉載於各個官媒，實在匪夷所思。

社論表示，數千年以來的投機主義官場文化，類似於上述的「低級紅」行為，在中共歷史上屢見不鮮。而這種「低級紅」看似在披著「政治正確」外衣輸送忠誠，其實是抱著極端自私的投機心理，把領導人和國家的形象放到了火上去烤，在解構而不是強化領導人和國家的形象、權威。

所幸的是，社論指出，針對「低級紅」乃至「高級黑」，中共決策層還有清醒認識。2019年2月27日，中共決策層曾專門發文明確要求制止任何形式的「低級紅」、「高級黑」，以及宣傳領域的形式主義。然而從最近的《大國戰『疫』》事件、《理直氣壯，世界應該感謝中國》文章，以及早前的「梁家河大學問」、「偉大領袖」巨幅照片來看，即便中共明文禁止，但滲透在體制和政治文化中的「吹捧文化」仍陰魂不散。不論是基於抗擊疫情的大局考量，還是整治官場文化，都應制止各類「低級紅」、「高級黑」現象。防止「低級紅」的諂媚文化，對中共官場來說，永遠都是進行式。

(中時電子報)