「明天會更好」睽違35年大合唱！22位人氣Youtuber傳遞溫暖

過去曾在1983-1985年非洲衣索比亞大飢荒。為援助饑民，美國歌手推出合唱歌曲We Are the World（天下一家）將專輯版稅捐作賑災用途。隔年。1985年台灣光復節40周年召集台灣60位華語歌手共同錄唱《明天會更好》並推出。35年後，由台灣一群高人氣Youtuber重新詮釋這首由羅大佑作曲的經典名歌。

當年《明天會更好》的創作者們希望模仿《We Are The World》群星為公益而唱的模式，來呼應「1986世界和平年」的主題。於是，羅大佑、張艾嘉等臺灣歌手共同填詞作曲這首名歌，並召集了香港、新加坡以及馬來西亞等地共60位華人歌手共同演唱。更邀集台灣當時最知名的唱片公司包括飛碟唱片、滾石有聲出版社(後來的滾石唱片)、福茂唱片等都參與這張專輯。

隔了35年，因新冠狀肺炎疫情升溫、世界各地仍有飢荒、戰事，《就將娛樂》攜手《獨角音樂》，由台灣女網路歌手「蕭小M」邀請22個Youtuber頻道主獻聲合唱，其中破百萬訂閱數的超高人氣頻道就有7個，分別是「阿滴英文」、「滴妹」、「黃氏兄弟」、「魚乾」、「重量級」、「葉式特工」、「聖結石」。

超過50萬訂閱的則有「聖嫂Dodo」、「嘎老師Miss Ga」。另外也有性學知識頻道「超直白」、女網紅「壽司張佳瑩」、「小A辣」等人獻聲。

擁有25萬訂閱數的頻道主發起人「蕭小M」表示，「偶然間聽到這首歌時被它深深的打動，喜歡唱歌的她萌生了一個念頭，或許她可以邀請朋友們一起來為這首歌創造一段新的生命，一段屬於我們這一代的新能量，於是，這念頭慢慢成形了。

她說「很謝謝願意參與的每一個人，因為有這些好朋友，平凡的她才能完成這麼特別的事，因為有你們，我能相信明天一定會更好！謝謝你(妳)們為這世界傳遞了溫暖！」。

(中時電子報)